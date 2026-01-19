Поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта

На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя было обнаружено тело 47-летней женщины. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Трагедия произошла накануне вечером на Богословском кладбище. Как сообщают СМИ, россиянка являлась преданной поклонницей музыканта — она прибыла на кладбище в сопровождении двух знакомых.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено, однако обстоятельства происшествия продолжают изучаться. «Фонтанка», ссылаясь на источники, не исключает, что смерть наступила в результате распития некачественного алкоголя.

Уточняется, что спутники фанатки Цоя на данный момент находятся в отделении полиции для выяснения обстоятельств трагедии.

15 августа 2025 года поклонники Виктора Цоя собирались у могилы музыканта на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге в день памяти артиста. Фанаты приносили к памятнику охапки цветов и портреты, они играли любимые песни.

В тот день состоялось 35 лет с момента кончины Цоя в автомобильной аварии. В преддверии этого «Газета.Ru» рассказывала про жизненный путь легендарного рок-музыканта в фотогалерее.

