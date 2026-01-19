Ученые раскрыли, когда плазма от сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце дойдёт до Земли

Плазма от сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце может достичь Земли к середине 20 января. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Предварительное время прихода плазменного облака — полдень по московскому времени», — отмечается в сообщении.

Такие данные были подтверждены и основным мировым солнечным коронографом LASCO. По их данным, выброс от вспышки составил балл Х1.95 и был направлен точно на Землю.

Ученые утверждают, что в момент удара магнитные бури на Земле могут достичь отметrки G4. Они отметили, что вероятность бурь пятого уровня составляет всего 10%.

Кроме того, в лаборатории отметили, что по всей территории страны в ночь с 20 на 21 января можно будет наблюдать исключительно сильные полярные сияния.

Накануне вечером в ИКИ РАН заявили, что на Солнце происходит вспышка высшего балла X.

Ранее ученые заметили на Солнце крупную корональную дыру необычной формы.