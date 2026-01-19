Размер шрифта
Названа единственная возможность для Европы устоять перед Трампом

Политолог Блохин: Европа может экономически ответить Трампу из-за Гренландии
Evelyn Hockstein/Reuters

Европа на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию может дать Штатам экономический ответ, это единственная сфера, где Брюссель может противопоставить что-либо Вашингтону. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Константин Блохин.

«Единственное, на самом деле, как европейцы могут отвечать Соединенным Штатам, это отвечать в экономической плоскости, так как понятно, что в военной области, в военной сфере Европа несопоставима с США, но в экономической [области] это в принципе два равноценных центра», — отметил эксперт.

Блохин напомнил, что между Европой и Америкой «существует колоссальная экономическая взаимозависимость», поэтому не исключено, что Брюссель «может даже идти по лестнице эскалации в отношении Соединенных Штатов именно в экономической плоскости».

Евросоюз для давления на США на фоне их притязаний на Гренландию может прибегнуть к экономическим санкциям, ответным торговым пошлинам, а также закрыть американские военные базы на своей территории, писал The Economist. Президент США Дональд Трамп тем временем назвал отправку европейских войск в Гренландию «очень опасной ситуацией для выживания нашей планеты».

Ранее Евросоюзу задали неудобный вопрос на фоне угроз со стороны США.

