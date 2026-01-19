Названа единственная возможность для Европы устоять перед Трампом

Европа на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию может дать Штатам экономический ответ, это единственная сфера, где Брюссель может противопоставить что-либо Вашингтону. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Константин Блохин.

«Единственное, на самом деле, как европейцы могут отвечать Соединенным Штатам, это отвечать в экономической плоскости, так как понятно, что в военной области, в военной сфере Европа несопоставима с США, но в экономической [области] это в принципе два равноценных центра», — отметил эксперт.

Блохин напомнил, что между Европой и Америкой «существует колоссальная экономическая взаимозависимость», поэтому не исключено, что Брюссель «может даже идти по лестнице эскалации в отношении Соединенных Штатов именно в экономической плоскости».

Евросоюз для давления на США на фоне их притязаний на Гренландию может прибегнуть к экономическим санкциям, ответным торговым пошлинам, а также закрыть американские военные базы на своей территории, писал The Economist. Президент США Дональд Трамп тем временем назвал отправку европейских войск в Гренландию «очень опасной ситуацией для выживания нашей планеты».

