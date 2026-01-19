Размер шрифта
«Угробят украинцев»: в Госдуме отреагировали на планы Украины провести контрнаступ

Депутат Колесник: у Украины нет сил, чтобы провести новое контрнаступление
Сергей Бобылев/РИА Новости

Анонсированное главкомом ВСУ Александром Сырским новое наступление украинской армии в 2026 году закончится неудачей Украины, заявление главнокомандующего украинскими войсками носит политический характер. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Наступать он может в каком угодно году, это все равно крахом закончится, как и контрнаступ. Это заявление политическое, это не военное заявление, потому что военный потенциал Украины не позволяет им осуществить успешное наступление», — подчеркнул депутат.

По мнению Колесника, на фоне продолжающихся переговоров по Украине с США, а также смягчения риторики ряда стран Европы в адрес России главкому ВСУ нужно «взбодрить войска», поэтому он и заявил о новом наступлении украинской армии в 2026 году.

Кроме того, парламентарий указал на то, что Украине в любом случае придется отдать России Донбасс и юридически признать такую передачу территорий. Это, по мнению Колесника, также стало причиной громкого анонса Сырского о наступлении ВСУ.

«Постараются они что-то изобразить, угробят очередных людей, очередных украинцев, угробят на поле боя. Собственно, я думаю, вот это основная задача», — отметил собеседник.

18 января Сырский в интервью украинскому изданию LB.ua объявил о новых наступательных операциях в 2026 году.

Военачальник заявил, что украинские военные будут бороться за удержание «оперативной инициативы». По его словам, эта тактика заставит противника привлекать и перебрасывать значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия ВСУ.

Ранее Сырский назвал главную задачу ВСУ.

