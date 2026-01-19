Размер шрифта
Минобороны сообщило об освобождении двух сел в ДНР и Запорожской области

МО: ВС РФ взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, село Новопавловка было взято под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр», а Павловка была освобождена силами подразделений группировки войск «Днепр».

18 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Закотное, открывшего Вооруженным силам РФ путь к Славянску, до которого остается порядка 30 километров, и к Красному Лиману, до которого еще меньше — 16 километров.

17 января подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Приволье в Донецкой народной республике.

До этого в пресс-службе Минобороны рассказали, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов.

Ранее военный эксперт назвал сроки взятия Красного Лимана.

