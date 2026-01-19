Лукашенко рассказал об оборонной общности России и Белоруссии

Белоруссия и Россия готовы вместе защищать свои интересы, страны являются единым целым в оборонном плане. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Только нас [Белоруссию и Россию] делить не надо, потому что нас уже трудно разделить в оборонном плане: мы с Россией как единое целое, и на нас смотреть, отдельно на Беларусь, отдельно на Россию, нет никакого смысла», — сказал он в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

До этого журнал The National Interest писал, что заступление ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство в Белоруссии является посланием странам Запада. В публикации отмечалось, что размещение оружия в такой близости к границам стран НАТО является «мощным сигналом о возобновлении сдерживания».

30 декабря в Белоруссии состоялась торжественная церемония постановки на боевое дежурство «Орешника». Районы его боевого патрулирования уже определены, сообщили в Минобороны, не раскрывая подробностей. По данным Reuters, дислокация в районе Кричева позволяет ракете, по мнению аналитиков, покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что никогда не сидел на двух стульях.