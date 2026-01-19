Размер шрифта
Армия

ВС России нанесли удар по объектам энергетики и транспорта Украины

Российские войска поразили места запуска БПЛА дальнего действия ВСУ
Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по местам запуска беспилотников дальнего действия, а также по объектам транспорта и энергетики, осуществляющим работу в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Атака была проведена оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 152-х районах.

Также оборонное ведомство заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 122 беспилотника самолетного типа.

19 января стало известно, что Армия России взяла под контроль населенные пункты Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области.

Ранее стало известно, что Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры.

