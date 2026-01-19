Размер шрифта
Трамп перестал думать о мире из-за Нобелевской премии

Трамп заявил, что больше не думает о мире из-за отказа в Нобелевской премии
Donald J. Trump/X

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не обязан думать только о мире, поскольку ему не дали Нобелевскую премию мира за «остановку более восьми войн». Это следует из письма американского лидера премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, которое опубликовал журналист телеканала PBS Ник Шифрин в соцсети X.

«Я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире» — приводит журналист отрывок из письма Трампа.

По словам американского лидера, Дания не может защитить Гренландию от России или Китая. Он также задается вопросом, откуда у Копенгагена есть «право собственности» на остров, так как «письменных документов нет, известно только, что сотни лет назад там причалила лодка».

Политик также заявил, что мир не будет в безопасности, пока США не установят полный контроль над Гренландией.

До этого венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо подарила президенту США свою медаль Нобелевской премии мира.

Ранее Трамп заявил о планах остановить девятую войну — конфликт в Йемене.

