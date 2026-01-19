Появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании

В сети появилась видеозапись с мощным взрывом при крушении поездов в Испании

В сети появилась видеозапись с мощным взрывом на железной дороге в момент крушения поездов в Испании. Кадры в соцсети X опубликовал пользователь с ником Ada Lluch.

По данным испанского агентства Europa Press, на момент публикации общее число пострадавших в результате крушения поездов в Испании возросло до 152. В результате аварии не удалось спасти 39 человек.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава.

Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили. Из-за случившегося премьер-министр Испании Педро Санчес отменил все свои планы на 19 января.

Ранее министр транспорта Испании назвал крайне странным сход двух поездов с рельсов.