Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Найден механизм восстановления стареющих мышц

PNAS: снижение активности белка DEAF1 восстанавливает стареющие мышцы
Shutterstock

Физические упражнения помогают стареющим мышцам восстанавливать способность к регенерации за счет воздействия на несколько молекулярных механизмов. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Дьюк-НУС. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

С возрастом мышечная ткань постепенно теряет силу и способность к восстановлению, что повышает риск падений и переломов, замедляет реабилитацию после болезней и травм и ухудшает контроль уровня сахара в крови. В центре внимания исследователей оказался молекулярный комплекс mTORC1, регулирующий рост мышц и синтез белка.

В молодом возрасте mTORC1 поддерживает баланс между образованием новых белков и удалением поврежденных. Однако с годами комплекс может становиться гиперактивным, что приводит к накоплению дефектных белков и постепенному ослаблению мышечных клеток. Ученые выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет ген DEAF1. Повышение его активности в стареющих мышцах усиливает работу mTORC1 и нарушает нормальный белковый обмен, ускоряя атрофию.

В норме уровень DEAF1 контролируется регуляторными белками FOXO, но с возрастом их активность снижается, и контроль теряется. В результате мышцы хуже обновляются и быстрее теряют силу. Упражнения способны частично восстановить этот баланс: физическая активность снижает уровень DEAF1 и помогает мышцам эффективнее избавляться от поврежденных белков.

Однако этот эффект проявляется не всегда. Если активность DEAF1 остается слишком высокой, а система FOXO сильно ослаблена, одних упражнений может быть недостаточно — что объясняет, почему не все пожилые люди одинаково хорошо реагируют на тренировки.

Эксперименты на плодовых мушках и старых мышах подтвердили универсальность механизма: повышение DEAF1 вызывало быструю мышечную слабость, тогда как его снижение восстанавливало силу и белковый баланс. По мнению исследователей, в перспективе воздействие на DEAF1 может позволить частично воспроизводить пользу упражнений на молекулярном уровне.

Ранее была названа неочевидная причина слабости интимных мышц.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655291_rnd_1",
    "video_id": "record::8189e9b5-a54b-485b-92f5-812f38bc74f4"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+