В авиаотрасли оценили безопасность возвращения законсервированных самолетов

Расконсервация самолетов позволит России восполнить свой парк воздушных судов, поэтому это решение будет иметь позитивный эффект. Опасности перелеты на таких самолетах не представляют, так как речь идет о сложном процессе, в ходе которого будет строго соблюдаться летная годность, заявил НСН руководитель аналитического центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в России авиакомпании расконсервируют старые самолеты, чтобы поддержать пассажиропоток в 2026 году. Он пояснил, что с учетом санкционного давления неизбежно происходит сокращение летного парка, по данным Росавиации, его темпы составят порядка 300 единиц к 2030 году. На этом фоне важно восполнять потери.

Любая возможность продвинуться в этом направлении важна для рынка, особенно если удается восстановить часть самолетов до истечения летной годности, напомнил Борисов. По его словам, по аналогичному пути двигались и многие другие страны, столкнувшиеся с санкциями. Однако такие решения не отменяют тот факт, что в первую очередь восполнение выбывающего парка происходит за счет выпуска отечественных судов, подчеркнул он.

Что касается вопроса безопасности, то, по мнению эксперта, бояться здесь нечего, так как привлекаться будут в любом случае проверенные суда. Он отметил, что понятия «старый самолет» не существует – есть лишь соответствующие и несоответствующие летной годности.

«Расконсервация самолета — это не просто взяли, бирки сняли и запустили. Должна все время соблюдаться летная годность, — пояснил он. — Это сложный процесс, когда производится всесторонняя техническая оценка воздушного судна. Поэтому никто в здравом уме неисправный самолет, безусловно, не выпустит».

Напомним, о планах расконсервации самолетов сообщили в госкорпорации «Ростех». Там заявили, что до 2027 года была продлена программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации. Речь идет о девяти воздушных судах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. Согласно оценкам экспертов, этим 12 самолетам до 30 лет. В 2026–2027 годах эксплуатанты получат еще два восстановленных Ту-204.

На данный момент 10 из 12 бортов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками. Среди них — Red Wings и другие авиакомпании.

