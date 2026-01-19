Размер шрифта
В сети появился момент взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре

SHOT опубликовал момент взрыва гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 
В сети появилось видео взрыва светошумовой гранаты в учебном центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Запись опубликовало издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Огонь вспыхнул во время учебного занятия по тактической и огневой подготовке в спортзале. Люди пытались потушить пожар подручными средствами и огнетушителем. Но пламя перекинулось на другие вещи, а граната взорвалась», — говорится в комментарии к видео.

В результате инцидента пострадали 24 человека, один не выжил.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 января. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

16 января министерство здравоохранения региона сообщило, что состояние девяти пострадавших в результате произошедшего оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

Ранее спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре.
 
