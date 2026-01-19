Стало известно, когда Роскомнадзор внедрит новую нейросеть для блокировок

IT-эксперт Кусков: в 2026 году Роскомнадзор применит новый ИИ для блокировок

Уже в этом году Роскомнадзор применит новую нейросеть для более эффективной работы по блокировке запрещенного контента и ресурсов. В отдельных направлениях технологии ИИ уже применяются, но пока не очень масштабно. На данный момент айтишники пишут соответствующую программу по техзаданию, после чего ее планируется оперативно внедрить, рассказал НСН гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Первые результаты разработок россияне увидят в этом году, а дополнительные сервисы внедрят в 2027 году. Жителей заранее уведомят о новациях относительно блокировок мессенджеров и сервисов, в целом эта работа занимает много времени, отметил эксперт.

«Искусственный интеллект обучается на основе информации: чем больше информации внедрить, тем лучше будет работать алгоритм. Поэтому кроме написания программы предстоит еще насыщение нейросети данными», — пояснил Кусков.

Он отметил, что технологии ИИ Роскомнадзор применяет уже сейчас ― так, например, невозможно представить, что сотрудники ведомства вручную фильтруют трафик, осматривая весь контент в сети.

«Конечно, нужно использовать современные технологии, которые осуществляют поиск по ключевым словам и другим параметрам, и обеспечивать замедление или приостановление доступа к ресурсам», — заключил Кусков.

О планах внедрить ИИ для помощи РКН в блокировках впервые сообщалось еще в 2024 году. ожидалось, что это позволит снизить процент ошибочных выявлений противоправного контента, а также сократить штат людей, необходимых для обслуживания информационную систему мониторинга интернет-ресурсов.

На днях стало известно, что система фильтрации интернет-трафика на основе технологий машинного обучения обойдется ведомству в 2,27 млрд рублей.

