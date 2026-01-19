Участники переговоров по Украине от ЕС намеренно нарушали «красные линии» РФ, тем самым препятствуя урегулированию конфликта. Об этом пишет аналитик американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин для газеты Politico.

»[Евросоюз] все чаще пыталcя подмешать в переговоры ядовитые пилюли, переходя красные линии России — как в случае с предложением «коалиции желающих» разместить силы сдерживания на Украине», — заявил Пайкин.

По его словам, странам ЕС слишком трудно представить себе компромисс с РФ по Украине после десятилетий заявлений об отсутствии у Москвы права голоса в данном вопросе. Либо речь может идти просто о выигрыше времени для наращивания военного потенциала Европы, добавил аналитик.

Накануне глава минфина США Скотт Бессент заявил, что европейские страны не могут дать отпор России. Бессент добавил, что конфликт на Украине не начался бы, если президент США Дональд Трамп победил на выборах в 2020 году. При этом администрация Белого дома намерена урегулировать сложившуюся ситуацию.

