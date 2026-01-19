Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В США заявили, что европейцы намеренно мешали урегулированию конфликта на Украине

Politico: ЕС намеренно нарушал красные линии России на переговорах по Украине
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники переговоров по Украине от ЕС намеренно нарушали «красные линии» РФ, тем самым препятствуя урегулированию конфликта. Об этом пишет аналитик американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин для газеты Politico.

»[Евросоюз] все чаще пыталcя подмешать в переговоры ядовитые пилюли, переходя красные линии России — как в случае с предложением «коалиции желающих» разместить силы сдерживания на Украине», — заявил Пайкин.

По его словам, странам ЕС слишком трудно представить себе компромисс с РФ по Украине после десятилетий заявлений об отсутствии у Москвы права голоса в данном вопросе. Либо речь может идти просто о выигрыше времени для наращивания военного потенциала Европы, добавил аналитик.

Накануне глава минфина США Скотт Бессент заявил, что европейские страны не могут дать отпор России. Бессент добавил, что конфликт на Украине не начался бы, если президент США Дональд Трамп победил на выборах в 2020 году. При этом администрация Белого дома намерена урегулировать сложившуюся ситуацию.

Ранее Медведчук объяснил, почему Европа заговорила о переговорах с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655003_rnd_2",
    "video_id": "record::fab937a6-56c1-4613-975d-c50c86529ef4"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+