Культура

Звезда «Дюны» о Трампе: «Маленький человек с манией величия»

Актер Скарсгард раскритиковал Трампа за претензии на Гренландию
Mario Anzuoni/Reuters

Шведский актер Стеллан Скарсгард раскритиковал президента США Дональда Трампа за претензии на территорию Гренландии. Об этом сообщает Independent.

74-летний актер назвал требования Трампа к Дании передать ему Гренландию абсурдными.

«Это маленький человек с манией величия, и он пытается захватить мир. Он внезапно захватил Венесуэлу, и все ради [энергетической компании] Chevron. Он захватит Гренландию в поисках полезных ископаемых. Он преступник», — поделился звезда фильма «Дюна».

Актер «Дюны» имел в виду решение Трампа отстранить президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти до начала переговоров с нефтяным гигантом Chevron о расширении присутствия в Венесуэле.

Трамп также заявлял, что нуждается в территории Гренландии по соображениям «национальной безопасности». 17 января он пригрозил ввести 25-процентные пошлины для ряда европейских стран, выступающих против аннексии Гренландии, включая Данию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Швецию.

Недавно актер Марк Руффало назвал Трампа худшим человеком в мире.

Ранее оскароносный композитор бойкотировал центр, переименованный в честь Трампа.
 
