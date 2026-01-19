Москалькова обсудила с украинским омбудсменом разблокировку обмена военнопленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лабунцом, на которой подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Москалькова отметила, что обменов не было более четырех месяцев. Она рассказала, что Минобороны России неоднократно предлагало разные форматы обменного процесса, однако украинская сторона затягивает принятие решений.

«Передала омбудсмену Украины список украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время. Ждем предложений от украинской стороны», — написала российский омбудсмен.

Она также добавила, что поставила вопрос о необходимости возвращения российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.

На прошлой неделе президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич провела в штаб-квартире организации в Женеве двусторонние встречи с представителями России и Украины, на которых был затронут вопрос с военнопленными.

Ранее Москалькова назвала неприемлемыми условия Украины для возвращения в РФ курян.