Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Экс-мэра Владимира приговорили к восьми годам колонии

СК: бывший мэр города Владимир Дмитрий Наумов получил восемь лет заключения
СУ СК России по Владимирской области

Бывшего главу Владимира Дмитрия Наумова приговорили к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере. Также он обязан выплатить штраф 11 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«По ходатайству следователя СК по делу был наложен арест на изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, оформленный на супругу фигуранта», — сказали в ведомстве.

Наумов, как уточняется, будет отбывать срок в колонии строгого режима. Бывший чиновник также лишен права занимать подобные должности сроком на пять лет.

По версии следствия, мэр помог назначить членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», в том числе одного из организаторов незаконного бизнеса, который был назначен заместителем директора МКУ.

Также Наумов, отмечает СК, содействовал в принятии нормативного акта, который фактически ограничивал права других участников ритуального бизнеса. В обмен на это он получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей от заместителя директора МКУ.

Ранее бывшего губернатор Рязанской области обвинили в получении взяток.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655387_rnd_2",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+