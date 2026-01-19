Экс-мэра Владимира приговорили к восьми годам колонии

Бывшего главу Владимира Дмитрия Наумова приговорили к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере. Также он обязан выплатить штраф 11 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«По ходатайству следователя СК по делу был наложен арест на изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, оформленный на супругу фигуранта», — сказали в ведомстве.

Наумов, как уточняется, будет отбывать срок в колонии строгого режима. Бывший чиновник также лишен права занимать подобные должности сроком на пять лет.

По версии следствия, мэр помог назначить членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», в том числе одного из организаторов незаконного бизнеса, который был назначен заместителем директора МКУ.

Также Наумов, отмечает СК, содействовал в принятии нормативного акта, который фактически ограничивал права других участников ритуального бизнеса. В обмен на это он получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей от заместителя директора МКУ.

Ранее бывшего губернатор Рязанской области обвинили в получении взяток.