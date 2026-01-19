В Минобороны России назвали число уничтоженных за сутки БПЛА

Минобороны РФ: за сутки средствами ПВО были сбиты 122 беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 122 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Накануне в Минобороны сообщили, что за неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России не менее 1343 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Наибольшее количество беспилотников были перехвачены и уничтожены 14 и 15 января — 260 и 265 дронов соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть РФ.

За период с 5 по 11 января системы ПВО всего перехватили не менее 1193 украинских БПЛА.

Ранее стало известно, что Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры.