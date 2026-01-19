В МИД назвали дату вступления в силу безвиза между Россией и Мьянмой

МИД РФ: договор о взаимном безвизовом режиме с Мьянмой вступит в силу 27 января

Соглашение между Россией и Мьянмой о взаимном снятии визовых требований для граждан двух стран вступит в силу 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«27 января 2026 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Союз Мьянма о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Союз Мьянма», — говорится в публикации.

Отмечается, что соглашение позволит россиянам въезжать и пребывать на территории Мьянмы без виз до 30 дней при каждом посещении, если целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или работа. При этом суммарный срок пребывания в стране не может превышать 90 дней в течение года.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что аналогичные правила будут действовать и в отношении граждан Мьянмы на территории России.

Соглашение между странами было подписано 28 октября в рамках Минской международной конференции по евразийской безопасности. В церемонии принимали участие министры иностранных дел России и Мьянмы Сергей Лавров и Тай Свей.

Ранее Белоруссия и Мьянма договорились о взаимном снятии визовых режимов.