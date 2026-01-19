Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В МИД назвали дату вступления в силу безвиза между Россией и Мьянмой

МИД РФ: договор о взаимном безвизовом режиме с Мьянмой вступит в силу 27 января
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Соглашение между Россией и Мьянмой о взаимном снятии визовых требований для граждан двух стран вступит в силу 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«27 января 2026 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Союз Мьянма о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Союз Мьянма», — говорится в публикации.

Отмечается, что соглашение позволит россиянам въезжать и пребывать на территории Мьянмы без виз до 30 дней при каждом посещении, если целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или работа. При этом суммарный срок пребывания в стране не может превышать 90 дней в течение года.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что аналогичные правила будут действовать и в отношении граждан Мьянмы на территории России.

Соглашение между странами было подписано 28 октября в рамках Минской международной конференции по евразийской безопасности. В церемонии принимали участие министры иностранных дел России и Мьянмы Сергей Лавров и Тай Свей.

Ранее Белоруссия и Мьянма договорились о взаимном снятии визовых режимов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655441_rnd_1",
    "video_id": "record::23c07594-6dc0-4722-987a-20333e5c3eea"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+