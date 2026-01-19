Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

ФАС выдала «ПИК» предписание из-за неравных условий для интернет-провайдеров

ФАС выдала «ПИК» предписание о равных условиях для интернет-провайдеров
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба выдала предписание ГК «ПИК» из-за неравного доступа интернет-провайдеров в дома застройщика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-службе пояснили, что компания должна обеспечить недискриминационные условия для операторов связи в многоквартирных домах, построенных группой.
По данным ведомства, на исполнение требований «ПИК» отведено 10 дней с момента получения предписаний. За это время застройщик должен обеспечить возможность оказания услуг связи жителям.

Ранее ФАС признала группу лиц, представляющих «ПИК», нарушившей антимонопольное законодательство. Предписания, в частности, получили связанные с инфраструктурой операторы, включая «Ловител»: служба считает, что оператор ограничивал другим провайдерам доступ к необходимой инфраструктуре. По мнению ведомства, действия группы «ПИК» ущемляют интересы как жильцов, так и операторов связи, оказывающих услуги доступа к интернету.

По мнению ФАС, принятые меры позволят предоставлять гражданам современные и качественные услуги по доступной цене.

Ранее в Госдуме предложили наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах.
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+