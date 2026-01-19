Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Семью Долиной выписали из квартиры в Хамовниках

Певицу Долиной, ее дочь и внучку сняли с регистрационного учета квартиры в Хамовниках
Юрий Кочетков/РИА Новости

Семью певицы Ларисы Долиной выписали из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко.

По словам Свириденко, с регистрационного учета сняты сама певица, ее дочь и внучка.

19 января 2026 года истекает срок добровольного выселения певицы из спорной квартиры. Поскольку сама артистка находится за рубежом, вскрывать дверь в жилье приехали судебные приставы.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

Артистка заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, из-за чего, потеряв деньги, не желала отдавать квартиру. Во время судов артистка продолжала проживать в квартире.

Ранее адвокат певицы называла принудительное выселение «хайпом».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654733_rnd_2",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+