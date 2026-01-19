Семью Долиной выписали из квартиры в Хамовниках

Певицу Долиной, ее дочь и внучку сняли с регистрационного учета квартиры в Хамовниках

Семью певицы Ларисы Долиной выписали из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко.

По словам Свириденко, с регистрационного учета сняты сама певица, ее дочь и внучка.

19 января 2026 года истекает срок добровольного выселения певицы из спорной квартиры. Поскольку сама артистка находится за рубежом, вскрывать дверь в жилье приехали судебные приставы.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

Артистка заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, из-за чего, потеряв деньги, не желала отдавать квартиру. Во время судов артистка продолжала проживать в квартире.

Ранее адвокат певицы называла принудительное выселение «хайпом».