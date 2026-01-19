Размер шрифта
Губернатор Самарской области вновь запустил канал в Telegram

Губернатор Самарской области запустил канал «Федорищев. Официально» в Telegram
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вновь запустил канал в Telegram.

«Решение принято с учетом того, что на этой платформе регулярно появляются фейковые аккаунты от моего имени с целью провокаций или использования мошеннических схем. Кроме того, для многих жителей Самарской области Telegram остается источником получения новостей», — поделился глава региона.

Федорищев сообщил, что продолжит вести канал в мессенджере Max, а также страницу в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что канал будет вести его пресс-служба.

17 января член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил, что в РФ в настоящее время нет угрозы блокировки Telegram.

16 января «Газете.Ru» сообщили в Роскомнадзоре, что не применили новых ограничений в отношении Telegram.

Ранее эксперт Бедеров в диалоге с «Газетой.Ru» усомнился в блокировке Telegram в России из-за сотрудничества мессенджера с правительством.

