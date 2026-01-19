Женщина узнала, что ее мать и отец являются родными братом и сестрой

Жительница США рассказала, что узнала о том, что ее родители являются родными братом и сестрой, пишет LADBible.

Художница и модель Кэмерон Келлер рассказала, что выросла в небольшом сельском городке в штате Нью-Мексико. Ее мать и отец познакомились в подростковом возрасте, не зная о своем родстве и не подозревая, что являются детьми одних и тех же родителей.

По словам Келлер, пара начала отношения до того, как узнала правду о своем происхождении. После этого, как утверждает Кэмерон, ее родители ссылались на религиозные убеждения и библейскую историю Адама и Евы, объясняя свое решение создать семью.

Женщина отметила, что в детстве родители не проводили с ней и ее братом отдельного разговора, чтобы объяснить особенности их родства. При этом она утверждает, что в их небольшом сообществе эта информация не считалась строго запретной темой.

«Мы всегда знали об этом. Они даже говорили об этом с гордостью», — заявила Келлер .

В школьные годы она открыто рассказывала одноклассникам о том, что ее родители являются братом и сестрой. В пятом классе учительница посоветовала ей не делиться этой информацией с окружающими.

Объясняя, как ее родители могли не знать о своем родстве, женщина сообщила, что после того, как не стало бабушки, дети были разделены между родственниками: тетя взяла на себя заботу о матери, а дедушка — об отце. Из-за длительной разлуки они не поддерживали контакт и не знали о существовании друг друга до подросткового возраста.

