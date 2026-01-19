Трусова планирует возобновить карьеру под руководством Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова планирует возобновить карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

21-летняя фигуристка решила вернуться в спорт под руководством Тутберидзе в начале 2026 года. Фигуристка не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23.

В эти дни Трусова принимает участие в съемках проекта «Ледниковый период», где выступает вместе с актером Иваном Жвакиным.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

