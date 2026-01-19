Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Премьер Британии выступит с речью после угроз Трампа

Sky News: Кир Стармер отреагирует на угрозу США ввести пошлины
Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 19 января выступит с речью после угроз президента США Дональда Трампа повысить пошлины для европейских стран. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Премьер-министр отреагирует на угрозу США ввести пошлины в отношении Великобритании из-за Гренландии<…> Стармер в очередной раз изложит свою позицию по вопросам европейской безопасности и НАТО, а также попытается дать ответ на сложившуюся ситуацию», — сказано в сообщении.

СМИ отметило, что Стармер вечером 18 января в телефонном разговоре с Трампом назвал угрозу введения пошлин «совершенно неправильной».

Кроме того, глава МИД Великобритании Иветт Купер 19 января планирует встретиться в Лондоне со своим датским коллегой, отмечает издание.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о желании США получить контроль над Гренландией, против чего выступили власти острова. Затем европейские страны НАТО заявили о старте совместной разведывательной миссии в Гренландии. В ответ Трамп пообещал ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против участников миссии НАТО, а также увеличить их до 25% с 1 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС принять контрмеры против американских пошлин. А председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания.

Ранее в Европе заговорили о появлении нового альянса взамен НАТО. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655237_rnd_5",
    "video_id": "record::a4d69d19-5c6f-45d2-9243-f8c0eaf1a7d5"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+