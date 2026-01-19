Премьер Британии выступит с речью после угроз Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 19 января выступит с речью после угроз президента США Дональда Трампа повысить пошлины для европейских стран. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Премьер-министр отреагирует на угрозу США ввести пошлины в отношении Великобритании из-за Гренландии<…> Стармер в очередной раз изложит свою позицию по вопросам европейской безопасности и НАТО, а также попытается дать ответ на сложившуюся ситуацию», — сказано в сообщении.

СМИ отметило, что Стармер вечером 18 января в телефонном разговоре с Трампом назвал угрозу введения пошлин «совершенно неправильной».

Кроме того, глава МИД Великобритании Иветт Купер 19 января планирует встретиться в Лондоне со своим датским коллегой, отмечает издание.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о желании США получить контроль над Гренландией, против чего выступили власти острова. Затем европейские страны НАТО заявили о старте совместной разведывательной миссии в Гренландии. В ответ Трамп пообещал ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против участников миссии НАТО, а также увеличить их до 25% с 1 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС принять контрмеры против американских пошлин. А председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания.

Ранее в Европе заговорили о появлении нового альянса взамен НАТО.