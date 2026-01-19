Размер шрифта
У посольства РФ в Испании нет данных о пострадавших россиянах при крушении поездов

ibuprofeno600mg/X/Reuters

В посольстве России в Испании заявили, что не получали информацию о пострадавших россиянах при крушении поездов в провинции Кордова. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на текущий момент информации о пострадавших российских гражданах не имеется. Обращений и просьб о помощи от соотечественников в адрес Посольства не поступало. Держим ситуацию на контроле», — отметили в посольстве.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава.

Позднее в сети появилась видеозапись с мощным взрывом на железной дороге в момент крушения поездов в Испании.

По данным испанского агентства Europa Press, общее число пострадавших в результате происшествия возросло до 152. В результате аварии не удалось спасти 39 человек.

Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили. Из-за случившегося премьер-министр Испании Педро Санчес отменил все свои планы на 19 января.

Ранее министр транспорта Испании назвал крайне странным сход двух поездов с рельсов.

