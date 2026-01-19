«Никого не слушай, ты красивая!»: дочь Даны Борисовой показала, как выглядела в 9 лет

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова, которой на данный момент 17 лет, опубликовала в Telegram-канале фотографию в 9-летнем возрасте.

Таким образом девушка присоединилась в соцсетях к флешмобу, в рамках которого знаменитости выкладывают старые фото и размышляют о том, как трансформировалась их жизнь с тех пор. На снимке Аксенова запечатлена на отдыхе в платье с изображением Минервы Маус.

«Полиночка, ты очень хороший человек и красивая девочка. Никого не слушай»; «Ты на фоточке такая милашка»; «Красотка», — написали под постом поклонники дочери Борисовой.

Полина родилась в союзе Борисовой и бизнесмена Максима Аксенова. В 2007-м пара рассталась. С 2009 года ведущая судилась с экс-возлюбленным за алименты, пока в ноябре 2022 года суд не постановил, что предприниматель обязан ежемесячно выплачивать 60 тыс. руб. на содержание дочери.

Недавно Полина Аксенова пожаловалась на оскорбления матери по поводу ее лишнего веса. По словам девушки, телеведущая называет дочь «кабанихой» и заявляет, что ей противно на нее смотреть.

