Лукашенко заявил, что Европа поняла, «где ее счастье»

Лукашенко заявил, что ЕС начал понимать, что место Европы с РФ и Белоруссией
Место европейских стран с Россией и Белоруссией, что начали понимать в Евросоюзе. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова передает Telegram-канал агентства «БелТА».

«Мы не радуемся. Но я, откровенно говоря, доволен тем, что, наконец, Европа поняла, где их счастье. Задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы вместе с нами, с Россией. Это наш дом, здесь надо искать счастье», — сказал он на встрече с губернатором Кировской области

15 января немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

Он подчеркнул, что Германия с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года, но при условии возвращения в Европу мира и свободы, а также баланса в отношениях с Россией.

Ранее Кремль назвал позицию Британии в вопросе диалога с Россией «радикальной».

