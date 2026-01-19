Французские СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра с камер видеонаблюдения

Французские СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра, зафиксированный внутренними камерами наблюдения. Видео показал телеканал TF1.

Так, в ролике показано, как один из грабителей в маске вскрывает витрину с помощью оборудования, а после разбивает ее и достает драгоценности, в том числе корону императрицы Евгении. Затем с сообщником они вскрывают другую витрину с украшениями. После злоумышленники кладут ценности в сумку и скрываются.

До этого сообщалось, что прокуратура Парижа не получала по своим сетям информацию о том, что украденные из Лувра драгоценности могли быть вывезены за границу.

В октябре прошлого года неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.