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«Я лучше сдохну, чем буду мягким». Микки Рурку – 70

Микки Рурк, главный любитель бокса после Эрнеста Хемингуэя, голливудская суперзвезда 90-х и человек, буквально ставший одним из своих персонажей, празднует 70-й день рождения.

Драматический кружок в старшей школе стал для Рурка способом уйти от домашнего насилия — его избивал отчим.

После пяти лет неизвестности и ролей статистов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе его, наконец, заметили, пошли роли у Фрэнсиса Форда Копполы («Бойцовская рыбка»), в культовой мелодраме «9 ½ недель», «Сердце ангела» с Робертом Де Ниро и «Пуле». На роль забулдыги и хулигана в фильме «Пьянь» Рурка выбрал сам автор сценария — американский писатель Чарльз Буковски. Во многом это и определило жизнь актера на долгие годы.

Несмотря на любовь к боксу (6 – 2 в профессионалах и 27 – 3 в любителях), Рурк долгое время страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, которые почти погубили его карьеру и довели до ролей во второсортных боевиках. Вернуться в кино Рурку после годов зависимости и ряда пластических операций помог фильм «Рестлер», за который он был номинирован на «Оскар». После пошли роли в высокобюджетных блокбастерах, криминальных драмах и спокойная жизнь без зависимости.

«Я лучше сдохну, чем буду мягким», — говорил Рурк о себе.

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