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Королева пин-апа и звезда Playboy: 100 лет со дня рождения Бетти Пейдж

Секс-символ Америки, звезда пин-апа Бетти Пейдж сегодня отметила бы столетний юбилей. Она родилась в штате Теннесси в 1923 году 22 апреля.

В 1940 году 17-летняя Бетти стала учиться актерскому мастерству. Спустя три года она вышла замуж, спустя еще четыре – развелась. После развода Бетти уехала в Нью-Йорк и попыталась стать актрисой. Но не особо удачно. В 1950 году она встретила фотолюбителя и полицейского Джерри Тиббса – он и помог ей стать пин-ап моделью.

Снимки обнаженной Бетти Пейдж стали публиковать многочисленные американские журналы, и в 1955 году ее фотосессия появилась на страницах Playboy.

В 1959 году Бетти крестилась и начала активно работать в христианских организациях США. В 1979 году после нервного срыва у нее диагностировали параноидную шизофрению, и из психиатрической лечебницы она вышла только в 1992 году.

11 декабря 2008 года Бетти Пейдж скончалась в клинике Лос-Анджелеса после сердечного приступа.

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