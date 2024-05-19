Стало известно, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана

Жесткая посадка вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошла в районе деревни Ози, расположенной в лесах Арсбарана. Об этом пишет издание Tasnim.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

Позже появилась информация, что вертолет президента Ирана вышел на связь.

Ранее иранский МВД назвал причину крушения воздушного судна с Раиси на борту.