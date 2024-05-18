«Чудовищные последствия»: что происходит с французской Новой Каледонией

Часть Франции накрыла новая волна насилия. Точкой кипения стала заморская территория Пятой республики в Тихом океане — Новая Каледония. Попытка Парижа изменить избирательный закон в автономном регионе спровоцировала протесты, которые переросли в беспорядки с поджогами машин и погромами в городе Нумеа. В попытке стабилизировать ситуацию власти Франции ввели войска, объявили комендантский час и ограничили доступ к соцсетям. Что происходит в Новой Каледонии и при чем тут Азербайджан, в материале «Газеты.Ru».

Новая Каледония — архипелаг в юго-западной части Тихого океана — перешла под управление Франции в середине XIX века. На островах добывали различные металлы, выращивали кофе и использовали их для ссылки преступников. К середине XX века регион получил статус заморской территории, а затем и автономию.

Расширению прав местных властей предшествовала серия протестов и жестких беспорядков в 1980-х годах, которые устраивали сторонники независимости от Франции — преимущественно представителей коренного населения, меланезийского народа канаки. Итогом волны насилия в тот раз стал договор о самоопределении Новой Каледонии через 10 лет и передаче местным властям части полномочий.

В 1998 году референдума о независимости так и не случилось, но права регионального руководства были расширены еще больше, а процедура народного плебисцита отложена до 2010-х годов. Состоялись голосования в 2018, 2020 и 2021 годах, каждый раз большинство выступало против отделения от Франции и идеи суверенитета архипелага.

Внутренний раскол

Помимо больших прав для автономии и референдумов, в 1998 году была выработана избирательная система архипелага. Идея заключалась в том, что участвовать в выборных процессах, в том числе заседать в местном парламенте могли только те, кто жил на острове в тот момент. Преимущественно это касалось двух групп — коренные канаки и кальдоши, потомки французских колонизаторов и заключенных. В законодательном органе Новой Каледонии всего 54 депутата, они делятся примерно поровну на два ключевых блока. Первый представляет сторонников сохранения региона в составе Франции, а второй, оппозиционный, выступает за автономию вместе с возможным отделением.

Лояльные Парижу партии ориентированы на кальдошов, а избиратели условных сепаратистов — коренные канаки. В последующие 26 лет на острове сформировалась третья сторона, а именно приезжие из материковой Франции, в частности для работы на предприятиях по добыче никеля.

Размер этой группы оценивается примерно в одну пятую от всего населения архипелага, коренных жителей же около 41%, а кальдошей где-то 24%. На этом фоне отсутствие права голоса у приезжих французские лоялисты в парламенте Новой Каледонии посчитали недемократичным, призвав к решению проблемы Париж в преддверии зимних выборов в законодательный орган автономии. В ответ парламент Пятой республики принял решение реформировать систему, дав избирательные права тем, кто прожил на острове уже более 10 лет. Коренное население восприняло это предложение как угрозу своему политическому влиянию, что запустило новый виток насилия на острове, который наблюдается с 13 мая.

Протесты постепенно переросли в погромы и беспорядки в крупнейшем городе автономии Нумеа . Акциям сопутствовали грабежи, мародерства и убийства, в том числе полицейских. На дорогах появились баррикады из мусора и покрышек, поджоги автомобилей стали повсеместными, как и использование самодельных взрывчатых веществ для атак на полицию. Ответственными за волну насилия называют радикальных сторонников независимости архипелага. По последним данным, общее число погибших с начала погромов возросло до шести человек.

Ответом Франции на погромы стал ввод войск на свою заморскую территорию. На острове и так находилось около 1 тыс. солдат, их контингент был усилен вдвое. Параллельно с этим по Новой Каледонии прокатилась волна арестов, начал работать комендантский час, а также ограничили работу социальных сетей, в особенности TikTok.

Азербайджанский след

Внутренняя реакция Парижа следовала вместе с внешней. Французская сторона заподозрила во вмешательстве в ситуацию Азербайджан . В частности, министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен обвинил Баку в заключении сделки с частью сторонников независимости Новой Каледонии.

«Что касается Азербайджана, то это не фантазии, это реальность. Я сожалею, что часть лидеров групп, выступающих за независимость Новой Каледонии, заключила соглашение с Азербайджаном, в чем нет сомнений», — заявлял глава МВД Франции.

Подливало масло в огонь появление на протестах людей с флагами Азербайджана и информация об укреплении парламентского взаимодействия сторон В апреле между парламентом Азербайджана и конгрессом Новой Каледонии был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ призван стать основой для развития отношений между парламентами двух стран. Впрочем, в Баку обвинения Франции официально отвергли, посетовав на провальную политику Парижа в отношении собственных территорий и укорив за колониальное прошлое.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что азербайджанская история является скорее ходом для переключения внимания. Главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина считает, что вряд ли Баку действительно оказывает серьезное влияние на ситуацию.

«Это выглядит как созданный информационный повод. У Парижа с Баку не очень хорошие отношения из-за Армении. Возможно, это сделано для отвлечения внимания», — пояснила эксперт.

С этим отчасти согласен и заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, влияние Азербайджана тут не стоит переоценивать.

«Париж пытается сделать из Баку такого стрелочника. Франция проводит информационную атаку, чтобы переключить фокус внимание на условную внешнюю силу, которая якобы вмешивается в ситуацию», — добавил эксперт.

Особое значение

Важный момент по Новой Каледонии связан со значением этой территории для Франции. Во-первых, на архипелаге находится одно из крупнейших месторождений никеля в мире. Во-вторых, заморские территории позволяют Парижу иметь исключительную экономическую зону. В-третьих, благодаря им Пятая республика может участвовать во внутренних процессах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), расширяя свое геополитическое влияние.

Эта территория имеет стратегическое значение для Франции и на фоне усиливающегося противостояния Китая и США в АТР. Париж пытается позиционировать себя в качестве независимого игрока на мировой арене, выступая за стратегическую автономию Европы от Вашингтона.

То есть формально может рассматриваться в качестве альтернативы на тихоокеанском пространстве для тех стран, которые не желают принимать участие в конфронтации США и Китая.

В таких условиях суверенитет Новой Каледонии выглядит не слишком позитивным сценарием для Франции. Отчасти поэтому сторонники независимости протестуют, обвиняя Париж в попытке поменять избирательные правила, чтобы заглушить их голос с помощью белых приезжих с материка.

При этом дальнейшее развитие ситуации на островах — вопрос открытый. С точки зрения Наталии Лапиной из ИНИОН РАН, несмотря на введение армии, Париж демонстрирует готовность к переговорам с протестующими, что дает надежду на урегулирование ситуации путем диалога.

«Пока к этому разговору не готовы местные элиты. Там есть большие внутренние противоречия. Вероятно, ситуация рано или поздно придет к переговорному процессу, потому что сложно представить какие-то военные действия в регионе. Армия должна восстановить порядок на фоне чудовищных последствий беспорядков в Нумеа», — уверена эксперт.

В свою очередь Павел Тимофеев из ИМЭМО РАН заметил, что у заморской территории Франции наблюдаются большие внутренние проблемы, в том числе расхождения между коренным населением и приезжими.

«В Новой Каледонии идет серьезное расслоение общества по уровню жизни — кальдошы и приезжие белые французы более обеспечены, а у коренного населения все хуже. Канаки бояться, что прибавление прослойки белых на архипелаге будет усиливать дискриминацию местных, а со временем приведет к их превращению в меньшинство на своей же родине», — отметил эксперт.

Он указал, что выход из этой ситуации сложно представить. Тимофеев подчеркнул, что Макрон пытался переговорить с лидерами протеста, но был проигнорирован.

«Сейчас Франция туда перебрасывает силовиков и дальнейшее развитие событий непонятно. Либо армия будет устанавливать железный порядок и даже прольется кровь, либо путь диалога восторжествует. Важный момент тут в том, что реформа французского парламента пока не вступила в силу, примерно в июле ее должны утвердить на уровне обеих палат законодательного органа после чего она приобретет конституционный характер. До этого момента есть время, чтобы найти компромисс», — резюмировал эксперт.