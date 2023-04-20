Горбачева, Гусева, Самбурская: кто приехал на церемонию открытия ММКФ

В Москве 20 апреля открылся 45-й Московский Международный кинофестиваль. Он продлится неделю. Фестиваль откроет драма Бориса Хлебникова «Снегирь», рассказывающая об экипаже рыболовного судна, попавшего в шторм.

Церемонию открытия посетили актеры Екатерина Гусева, Настасья Самбурская, Вячеслав Манучаров, Ирина Горбачева, ведущая Алена Водонаева, актеры дубляжа Карен Арутюнов и Татьяна Шитова, а также многие другие.

Участие в фестивале приняли более 60 стран, в то числе, Швеция, Дания, Болгария, Норвегия, Португалия, Сирия, Таиланд и другие.

Всего будет четыре конкурсных программы с 42 фильмами. В основной заявлено 12 картин, две из которых российские. Вне конкурса впервые представлена программа «Трудный возраст», поднимающая проблемы взаимоотношений детей и их старших родственников.

Закроет ММКФ испанско-французская лента «42 секунды» Алекса Морелло и Дани Де Ла Ордена о борьбе с внутренними демонами и победе духа.

Лучшие кадры с ковровой дорожки — в фотогалерее «Газеты.Ru».