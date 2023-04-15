Секс-символ 1960-х. Клаудии Кардинале – 85

15 апреля отмечает 85-летний юбилей итальянская актриса Клаудия Кардинале. Она родилась в 1938 году в Тунисе. Родным ее языком был французский, так что еще во время съемок в «Леопарде» Клаудия была вынуждена заучивать свои реплики на слух.

В 1957 году она была признана самой красивой итальянкой Туниса. Снялась в документальном фильме для приезжающих в Тунис туристов. В 1958-м побывала на Венецианском кинофестивале как зритель. Именно там ее и заметил продюсер Франко Кристальди и предложил долгосрочный контракт с фирмой «Видес». В том же году дебютировала в фильме Марио Маничелли «Обычные незнакомцы», где играла несложную роль простой девчонки из Сицилии.

Кардинале снималась в фильмах знаменитых итальянских режиссеров Лукино Висконти и Федерико Феллини. Была замужем за кинопродюсером Франко Кристальди в 1966—1975 годах, в 1975 году вышла замуж за режиссера Паскуале Скуитьери. За ней ухаживали самые обаятельные мужчины мира, но она всегда утверждала, что ей не нравятся красавцы. С конца 1980-х живет в Париже. В 2008 году была награждена орденом Почетного легиона.

О творческом пути Клаудии Кардинале – в фотогалерее «Газеты.Ru».