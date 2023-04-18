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Что показали на Шанхайском автосалоне: фото «Газеты.Ru»

В Китае открылась 20-я Шанхайская международная выставка автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2023), мероприятие пройдет с 18 по 27 апреля. Главной темой автосалона, по словам организаторов, стало «Вхождение в новую эру автомобильной промышленности». Общая площадь экспозиции составляет около 360 тыс. квадратных метров.

На выставке представлено около 1,5 тыс. моделей автомобилей как от китайских производителей, включая Geely, Chery, FAW и Hongqi, так и от западных брендов, среди которых BMW, Porsche, Mercedes-Benz и Volkswagen. Некоторые компании из КНР уже планируют представить часть своих новинок на российском рынке.

Самые интересные и необычные новинки автосалона в Шанхае — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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