Что показали на Шанхайском автосалоне: фото «Газеты.Ru»

В Китае открылась 20-я Шанхайская международная выставка автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2023), мероприятие пройдет с 18 по 27 апреля. Главной темой автосалона, по словам организаторов, стало «Вхождение в новую эру автомобильной промышленности». Общая площадь экспозиции составляет около 360 тыс. квадратных метров.

На выставке представлено около 1,5 тыс. моделей автомобилей как от китайских производителей, включая Geely, Chery, FAW и Hongqi, так и от западных брендов, среди которых BMW, Porsche, Mercedes-Benz и Volkswagen. Некоторые компании из КНР уже планируют представить часть своих новинок на российском рынке.

Самые интересные и необычные новинки автосалона в Шанхае — в фоторепортаже «Газеты.Ru».