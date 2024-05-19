Шнуров призвал Киркорова «перекреститься и замолчать» после слов об «Евровидении»

Певец Сергей Шнуров возмутился на съемках шоу, что Филипп Киркоров упомянул международный музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом сообщает издание «СтарХит».

Шнуров назвал «Евровидение» «неправославным праздником». Киркоров заявил, что раньше было по-другому. В ответ Шнуров призвал коллегу «перекреститься и замолчать».

«Будь проклят этот конкурс трижды», — заявил солист группы «Ленинград».

Киркоров заявил, что ему стоит проклинать «Евровидение», так как в 1995 году он занял в конкурсе 17-е место.

«Вот смотри. Тебе сам бог велел его (Евровидение) проклинать тебе! Сам бог сигналы слал. 17-е место», — обратился к коллеге Шнуров.

Киркоров напомнил, что Алла Пугачева заняла 15-е место на «Евровидение» в 1997 году.

«Ничего. Мы с благодарностью принимаем. И проигрыши, падения и выигрыши», — заявил артист.

13 мая телеведущая Ксения Бородина заявила, что лучше бы не видела победителя «Евровидения» 2024 года. Она отметила, что у артиста хороший голос. Однако, по ее мнению, главным критерием для победы являлся внешний вид.

Победителем «Евровидения-2024» стал Nemo — швейцарский певец Немо Меттлер — с песней The Code. Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.

Ранее певица Мерабова осудила бородатых женщин на «Евровидении».