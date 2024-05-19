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В Самаре поймали мужчину в одних шортах, который бросался на людей с ножом

63.ru: в Самаре мужчина в одних шортах с ножом напал на сотрудников Росгвардии

Жителя Самары подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел в центре города, около Дворца бракосочетаний. Местные жители обратили внимание на мужчину около здания. На кадрах заметно, как россиянин в одних шортах и с ножом бегает по территории. По словам очевидцев, россиянин бросался на всех окружающих.

Ситуацию прокомментировали в управлении СК РФ по региону. По словам представителей ведомства, 35-летний мужчина угрожал ножом и нападал на сотрудников Росгвардии. Они приехали на место после того, как на странного россиянина пожаловались местные жители.

Подозреваемого задержали. По данным источника, для этого пришлось применить табельное оружие. Один из сотрудников Росгвардии выстрелил горожанину в ногу.

До этого в Ямало-Ненецком автономном округе мужчина напал с ножом на одного из посетителей бара во время драки. Между россиянами произошел словесный конфликт, который перерос в поножовщину. В результате местный житель получил травму живота. О тяжести состояния не сообщается.

Ранее в Мытищах спортсмен с ножом напал на бывшую жену, женщина в реанимации.

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