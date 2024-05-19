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Вертолет экстренных служб не смог сесть в районе ЧП с вертолетом президента Ирана

Спасательный вертолет не может приземлиться в районе ЧП с вертолетом Раиси

Экстренные службы не смогли приземлиться в районе города Верзеган, недалеко от ирано-азербайджанской границы, где вертолет, перевозивший иранского президента Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку. Об этом сообщает локальный телеканал Press TV в своем Telegram-аккаунте.

«Спасательные команды пытаются определить место жесткой посадки президентского вертолета», — указывается в материале.

Перед этим сообщалось, что спасателям мешают добраться до места воздушного инцидента плохие погодные условия.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и несколько других иранских чиновников. Работа спасательных команд осложняется густым туманом.

Ранее авиаэксперт назвал возможную причину крушения вертолета президента Ирана.

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Крушение вертолета Раиси
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