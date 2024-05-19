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Иранский депутат заявил, что вертолет Раиси не выходил на связь

Иранский депутат Алирезабиги опроверг новость о выходе на связь вертолета Раиси

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Shannon Stapleton/Reuters

Иранский депутат, избранный представителем Тебриза, Ахмад Алирезабиги, опроверг новость о выходе на связь вертолета президента страны Ибрахима Раиси. Об этом пишет IranIntl.

По его словам, никакой связи с вертолетом после крушения установлено не было, все существующие каналы связи работать перестали.

До этого агентство Tasnim сообщало, что вертолет президента Ирана Раиси вышел на связь.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном. Сообщалось, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вместе с президентом находился в попавшем в аварию вертолете.

Поиски вертолета президента Ирана Раиси ведут 40 групп быстрого реагирования. Ситуацию осложняют сложные погодные условия.

Ранее новость о спасении президента Ирана при крушении вертолета удалили с сайта-первоисточника.

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