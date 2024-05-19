Украинцев возмутила шутка о тонущих уклонистах

Украинцы возмутились шуткой про тонущих уклонистов, показанной в эфире одного из телеканалов Украины. Об этом сообщает RT.

Участники юмористического шоу высмеяли уклонистов, пытающихся бежать из страны через реку Тиса.

«Я тону в твоих глазах, как уклонист в Тисе», — сказал юморист.

Этот момент вызвал много недовольств в ряде украинских Telegram-каналов. Разгневанные комментарии имеют примерно одинаковый посыл, так выглядит один из самых цензурных: «Пусть идут на передовую, там посмеются!».

Недавно тело еще одного погибшего мужчины обнаружили в реке Тисе на границе Украины и Румынии. Как сообщил украинский журналист Виталий Глагола, это уже 31 подобный случай.

До этого в США рассказали о тысячах плывущих с Украины в Румынию уклонистов. По данным газеты The New York Times, тысячи желающих избежать мобилизации украинцев вплавь пересекают реку Тиса. В статье обратили внимание, что бегство мужчин от мобилизации и их нежелание защищать родину — большая проблема, стоящая перед Киевом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов.