Как минимум 40 групп быстрого реагирования ищут вертолет президента Ирана

По меньшей мере 40 групп оперативного реагирования сейчас разыскивают экстренно севший вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV Telegram.

«40 групп быстрого реагирования <...> проводят поисковые операции по обнаружению вертолета», — указывается в материале.

Перед этим сообщалось, что спасателям мешают добраться до места воздушного инцидента плохие погодные условия.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку в районе города Верзеган, недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и несколько других иранских чиновников. Работа спасательных команд осложняется густым туманом.

Ранее авиаэксперт назвал возможную причину крушения вертолета президента Ирана.