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Как минимум 40 групп быстрого реагирования ищут вертолет президента Ирана

Поиски вертолета президента Ирана Раиси ведут 40 групп быстрого реагирования

По меньшей мере 40 групп оперативного реагирования сейчас разыскивают экстренно севший вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV Telegram.

«40 групп быстрого реагирования <...> проводят поисковые операции по обнаружению вертолета», — указывается в материале.

Перед этим сообщалось, что спасателям мешают добраться до места воздушного инцидента плохие погодные условия.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку в районе города Верзеган, недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и несколько других иранских чиновников. Работа спасательных команд осложняется густым туманом.

Ранее авиаэксперт назвал возможную причину крушения вертолета президента Ирана.

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Крушение вертолета Раиси
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