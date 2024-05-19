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Полиция Британии стала угрожать тюрьмой родителям злостных прогульщиков

Guardian: полиция Британии стала угрожать тюрьмой родителям прогульщиков

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Kirsty Wigglesworth/AP

Полиция Великобритании стала посещать квартиры родителей злостных прогульщиков и угрожать им тюрьмой. Об этом пишет The Guardian.

Критики этой меры отмечают, что причиной регулярного пропуска занятий могут быть тяжелые заболевания, в том числе ментальные. Отмечается, что дети с высокой тревожностью могут быть травмированы угрозами о том, что их родители могут попасть в тюрьму из-за того, что те не являются в школу.

Детские психологи отмечают, что школьники нередко прячутся от полицейских и социальных работников, когда те справляются у их семей о причинах их отсутствия на занятиях. На этом фоне они предлагают правительству смягчить политику по борьбе с прогулами и не стремиться к 100%-й посещаемости. Отмечается, что родители школьников, пропускающих занятия, чаще всего и так прикладывают достаточные усилия, чтобы исправить проблему.

В 2022-2023-м учебном году число регулярно пропускающих занятия школьников достигло рекордной отметки в 150 тыс.

До этого Google начала проверять пропуска для выявления сотрудников, не приходящих в офис.

Ранее в питерском вузе ввели плату за прогулы от 850 руб.

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