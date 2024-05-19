Гол в ворота «Спартака» стал 20 000-м в чемпионате России

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и казанским «Рубином» был оформлен 20 000-й гол в истории чемпионата России. Об этом сообщает Telegram-канал «100 бомбардиров».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс. Единственный гол казанской команды оформил Мирлинд Даку.

Юбилейным стал гол Даку, который забил в ворота «Спартака» на 77-й минуте игры.

По информации Telegram-канала «Цифроскоп», гол Даку также стал для «Спартака» 800-м, пропущенным в рамках РПЛ (с 2002 года).

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Рубин» — с «Сочи». Оба матча, как и все игры заключительного тура, состоятся 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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