Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гол в ворота «Спартака» стал 20 000-м в чемпионате России

Гол в ворота «Спартака» стал 20 000-м по счету в истории РПЛ

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и казанским «Рубином» был оформлен 20 000-й гол в истории чемпионата России. Об этом сообщает Telegram-канал «100 бомбардиров».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс. Единственный гол казанской команды оформил Мирлинд Даку.

Юбилейным стал гол Даку, который забил в ворота «Спартака» на 77-й минуте игры.

По информации Telegram-канала «Цифроскоп», гол Даку также стал для «Спартака» 800-м, пропущенным в рамках РПЛ (с 2002 года).

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Рубин» — с «Сочи». Оба матча, как и все игры заключительного тура, состоятся 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» объяснили решение расстаться с Георгием Джикией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами