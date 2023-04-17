«В любую свободную минуту я бегу к внучке»: Валерии — 55

Певица Валерия, при рождении Алла Перфилова, родилась 17 апреля 1968 года в Саратовской области. Окончила местную музыкальную школу, в которой ее отец работал директором, а мать — преподавателем фортепиано.

Позже Валерия училась у Иосифа Кобзона в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Во время учебы работала в Саратовской филармонии, ресторанах, барах. В начале 90-х Алле предложили петь в группе «Комбинация», но она отказалась.

Псевдоним «Валерия» певица взяла после знакомства с продюсером Александром Шульгиным в 1991 году. В 2002 году после скандального развода с ним Валерия ушла из шоу-бизнеса и вернулась с тремя детьми от брака с продюсером в Саратовскую область.

Но уже в 2003 году подписала контракт с продюсером Иосифом Пригожиным, который стал ее третьим мужем. В этом году пара отмечает 20-летие совместной жизни. В 2021 году у Валерии родилась внучка. В интервью «Газете.Ru» певица призналась, что появление внучки Селин изменило ее жизнь и любую свободную минуту Валерия старается проводить с ней.

Валерия написала несколько книг, по одной из которых снят сериал «Была любовь».

О жизни и творчестве Валерии – в фоторепортаже «Газеты.Ru».