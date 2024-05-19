В «Спартаке» объяснили решение расстаться с Джикией

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как было принято решение о расставании с защитником команды Георгием Джикией. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это коллективное решение. Джикия — легенда «Спартака» и российского футбола. Мы посчитали, что сейчас пришел момент закончить этот цикл. Мы очень благодарны ему, и двери «Спартака» всегда для него открыты. Желаем ему удачи в будущем», — заявил Амарал.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил об его уходе 18 мая. Церемония проводов футболиста состоялась на домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Джикия вывел команду, за которую выступал семь лет, на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут.

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее появилась информация, что Джикия почти подписал контракт с одним из российских клубов.