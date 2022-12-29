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От Ватсона до Дамблдора. Джуду Лоу — 50

29 декабря 50-летний юбилей отмечает британский актер театра и кино Джуд Лоу.

Одна из самых известных ролей Лоу в фильме «Талантливый мистер Рипли» принесла ему в 1999 году премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана, а также номинацию на «Оскар» в той же категории.

Вторую номинацию на «Оскар» актер получил за ленту «Холодная гора», он также был номинирован на «Золотой глобус». А за роль в «Шерлоке Холмсе» в 2009 году Лоу был номинирован на премию «Сатурн».

В 1997 году он сыграл роль парализованного инвалида Джерома Морроу в фантастическом триллере «Гаттака». Также актер известен своими работами в фильме «Близость», военной драме Жан-Жака Анно «Враг у ворот», фантастической драме «Искусственный разум», мелодраме «Красавчик Алфи», в новой экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина», фильме «Мои черничные ночи» и сериалах «Молодой папа» и «Новый папа».

Журнал People дважды включал Лоу в список самых красивых людей, а GQ регулярно признает актера одним из самых стильных мужчин.

Лоу – многодетный отец – у него шестеро детей от четырех женщин.

О жизни и карьере актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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