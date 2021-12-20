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30 лет спустя: звезды сериала «Элен и ребята» тогда и сейчас

Популярный в 1990-х в России французский телесериал «Элен и ребята» показывал «выхолощенную», по мнению кинокритиков, версию студенческой жизни в вымышленном Университете Париж XIV.

Всего зрители увидели 280 эпизодов: ни в одном из них герои сериала – Элен, Кати, Этьен, Николя, Кристиан и Джоанна – не показаны на лекциях или семинарах. Никто из героев не курит и не пьет. «Сериал «Элен и ребята» преподает университет как место, где есть только девушки, парни и кафешка», — писала газета Globe Hebdo.

Ни один из актеров, сыгравших в сериале, так и не добился популярности. По мнению журнала Les Lettres Francaises, Элен и ребята живут в мире, где нет проблем с родителями, безработицы — и людей из внешнего мира.

Актриса Элен Ролле, завершив съемки в сериале, отказалась участвовать в продолжении — теперь она профессионально занимается музыкой. 20 декабря актриса и музыкант празднует 55-летний юбилей.

Патрик Пьюдеба, сыгравший роль Николя, бойфренда Элен, ведет на телевидении авторскую утреннюю программу. Остальные актеры также решили стать телеведущими или художниками, отказавшись от карьеры в кино и сериалах.

Как изменились актеры из французского телесериала — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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