Москвичам рассказали, сколько продлится апрельская погода

Теплая погода в Москве сохраниться до конца недели. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра Росии Людмила Паршина, передает РИА Новости.

«Потепление, предварительно, продлится до конца недели, до 15 марта. Не факт, что эта волна тепла закончится, может, и дальше продлится. К моменту, до которого мы можем прогнозировать, она сохранится», — подчеркнула Паршина.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление в Моске до +11°C в выходные. Он также отметил, что в настоящее время оснований уверенно говорить о том, будет ли после предстоящих выходных похолодание. При этом Шувалов отметил, что от похолодания в конце этого месяца и в начале следующего «никто не застрахован».

10 марта синоптики спрогнозировали жителям столицы стремительный сход сугробов из-за резкого потепления. Так за эту неделю в московском регионе высота снежного покрова снизится на 50%.

Ранее жителей Центральной России предупредили о половодье.