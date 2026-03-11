Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам рассказали, сколько продлится апрельская погода

Синоптик Паршина: теплая погода в Москве сохраниться до конца недели
Belkin Alexey/news.ru

Теплая погода в Москве сохраниться до конца недели. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра Росии Людмила Паршина, передает РИА Новости.

«Потепление, предварительно, продлится до конца недели, до 15 марта. Не факт, что эта волна тепла закончится, может, и дальше продлится. К моменту, до которого мы можем прогнозировать, она сохранится», — подчеркнула Паршина.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление в Моске до +11°C в выходные. Он также отметил, что в настоящее время оснований уверенно говорить о том, будет ли после предстоящих выходных похолодание. При этом Шувалов отметил, что от похолодания в конце этого месяца и в начале следующего «никто не застрахован».

10 марта синоптики спрогнозировали жителям столицы стремительный сход сугробов из-за резкого потепления. Так за эту неделю в московском регионе высота снежного покрова снизится на 50%.

Ранее жителей Центральной России предупредили о половодье.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!