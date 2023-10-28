28 октября 2023, 14:34
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Простой парень из пригорода: Эросу Рамазотти — 60
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Певец Эрос Рамазотти
Рамазотти родился 28 октября 1963 года в пригороде Рима. Его отец был рабочим-строителем, мать — занималась домашним хозяйством. Имя мальчику, как оказалось впоследствии, дали пророческое – в честь греческого бога любви его назвали Эросом
Карьерой артиста Рамазотти грезил с детства. Уже в семь лет он научился играть на гитаре, а в подростковом возрасте начал писать собственные песни, в чем ему помогал отец, меломан и пианист-любитель. Параллельно с этим Эрос снимался в массовке фильмов. На его счету, в частности, оказалась сцена в знаменитой ленте “Амаркорд” Федерико Феллини. Будучи юношей, Рамазотти также недолгое время состоял в Коммунистической партии Италии (большим поклонником левых идей был его отец)
Несмотря на многочисленные старания, певческая карьера Рамазотти сложилась не сразу. Попытку поступить в консерваторию он провалил, не сдав вступительные экзамены. Пришлось пойти на бухгалтера — но это занятие будущей звезде итальянской эстрады совсем не понравилось, и учебу он бросил
Первые несколько лет работы Рамазотти с лейблом, впрочем, оказались неудачными – синглы певца не впечатляли слушателей. Найти ту самую песню ему не удавалось. При этом даже без хита артист потихоньку прокачивал свою медийку с помощью многочисленных интервью радиостанциям со всей Италии, которых он упорно добивался
Поворотным в карьере Рамазотти оказался 1984 год. Тогда он выступил на фестивале в Сан-Ремо с песней «Terra promessa», которая до сих пор остается одной из самых известных в послужном списке музыканта. За последующие три года итальянец выпустил три альбома, которые в том числе добились золотого и платинового статусов. В 1990-м – после выхода пятой пластинки под названием “In ogni senso” – американский продюсер Клайв Дэвис предложил Рамазотти выступить в знаменитом Radio City Music Hall в Нью-Йорке. В итоге артист стал первым итальянским исполнителем, собравшим на этой площадке аншлаг. На фото: Рамазотти получает награду как самый продаваемый итальянский исполнитель на премии World Music Awards 1997 года в Монако
В 1981 году Рамазотти дошел до финала в конкурсе “Voci Nuove” («Новые голоса»). Выступать ему довелось перед представителями недавно созданной звукозаписывающей студии DDD. С ней исполнитель и подписал свой первый контракт, после чего переехал в Милан вместе с матерью и братом
Песня «Cose della vita» первоначально была выпущена в 1993 году Эросом Рамазотти и вошла в его альбом Tutte storie. Но получила международное возрождение благодаря двуязычной итальянско-английской версии, выпущенной в конце 1997 года в дуэте с американской певицей Тиной Тернер (1939-2023)
В общей сложности за свою карьеру Рамазотти выпустил 22 альбома и 55 синглов. Большинство из них удостаивались золотого и платинового статусов. В 2006 году певец также стал командором ордена “За заслуги перед Итальянской Республикой”
Приезжал с концертами Рамазотти и в нашу страну. Его первый визит состоялся в далеком 1986 году. Концерт «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве» с его участием, в частности, вела Алла Пугачева. При этом зачастую с выступлениями в России итальянцу не везло. Так, в 2010-м сорвался его концерт в Санкт-Петербурге – оборудование задержали на границе, и это сделало невозможным нормальную подготовку к выходу на сцену. А спустя шесть лет тур Эроса по России был отменен по причине нарушения договора то ли организаторами, то ли самим артистом и его командой. На фото: Рамазотти во время выступления в СК «Олимпийский», 2010 год
В личной жизни Рамазотти – человек довольно закрытый. С 1998 по 2002 год Эрос Рамазотти был женат на швейцарской модели и актрисе Мишель Хунцикер, от которой у него есть дочь Аврора (1996). Эрос Рамазотти недавно стал дедушкой - в марте 2023 года Аврора родила сына
6 июня 2014 года певец женился на итальянской модели и актрисе Марике Пеллегринелли. От этого брака у Рамазотти двое детей: дочь Раффаэла (2011) и сын Габрио Туллио (2015). Пара рассталась в 2019 году
Как и многие итальянцы Рамазотти является большим поклонником футбола. Удивительно, но болеет уроженец пригорода Рима не за «Рому», а «Ювентус». Кроме того, он долгое время выступал за любительскую медийную команду, составленную из звезд итальянской сцены
28 октября итальянскому певцу, любимцу романтических натур Эросу Рамазотти (или Рамаццотти) исполняется 60 лет. Его песни покорили практически всю Европу, он выступал со множеством звезд мирового уровня, от Тины Тернер и Хулио Иглесиаса до Шер и Рики Мартина, записывался вместе с легендами оперы Андреа Бочелли и Лучано Паваротти.
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