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Простой парень из пригорода: Эросу Рамазотти — 60

Итальянскому певцу Эросу Рамазотти исполняется 60 лет

28 октября итальянскому певцу, любимцу романтических натур Эросу Рамазотти (или Рамаццотти) исполняется 60 лет. Его песни покорили практически всю Европу, он выступал со множеством звезд мирового уровня, от Тины Тернер и Хулио Иглесиаса до Шер и Рики Мартина, записывался вместе с легендами оперы Андреа Бочелли и Лучано Паваротти.

Подробнее о карьере и жизни певца – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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