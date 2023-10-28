Простой парень из пригорода: Эросу Рамазотти — 60

28 октября итальянскому певцу, любимцу романтических натур Эросу Рамазотти (или Рамаццотти) исполняется 60 лет. Его песни покорили практически всю Европу, он выступал со множеством звезд мирового уровня, от Тины Тернер и Хулио Иглесиаса до Шер и Рики Мартина, записывался вместе с легендами оперы Андреа Бочелли и Лучано Паваротти.

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